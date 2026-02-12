Ciccicocco è condivisione Una festa che unisce il paese

A Lama, frazione di San Giustino, si rinnova ogni anno il tradizionale Ciccicocco. È una festa che richiama tante persone del paese e dei dintorni, tutte insieme per celebrare questa antica tradizione umbra legata al giovedì grasso. Le strade si riempiono di colori e suoni, con balli, cibo e tanta allegria, riportando in vita una tradizione che unisce tutta la comunità.

A Lama, frazione di San Giustino, ogni anno si rivive il Ciccicocco, un’antica tradizione umbra legata al giovedì grasso. Il nome deriva da cicci, che significa carne, e cocco, cioè uova: erano gli alimenti che un tempo si raccoglievano andando di casa in casa per preparare il pranzo del Carnevale. Anche noi alunni della scuola primaria stiamo partecipando a questa esperienza insieme al paese, facendo domande agli adulti e raccogliendo racconti del passato. Il Ciccicocco nasce nel mondo contadino, in un periodo in cui le famiglie avevano poco ma erano abituate ad aiutarsi. Non si conosce con precisione quando sia iniziata questa tradizione, perché fa parte di una vita quotidiana costruita su gesti semplici e condivisi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

