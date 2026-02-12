Chopin Notturno a Parigi | il genio polacco al cinema
Cosa: L’uscita nelle sale di Chopin, Notturno a Parigi, una mega-produzione cinematografica che esplora il lato privato e inedito del celebre compositore. Dove e Quando: Al cinema dal 26 febbraio 2026. Perché: Per scoprire un ritratto umano lontano dai cliché scolastici, raccontato attraverso un’estetica visiva straordinaria e un’interpretazione magistrale di Eryk Kulm. Il cinema torna a interrogarsi su una delle figure più enigmatiche e affascinanti del Romanticismo: Frédéric Chopin. Ma dimenticate l’immagine del musicista diafano e costantemente malinconico che i libri di storia ci hanno spesso consegnato. 🔗 Leggi su Ezrome.it
Il 18 febbraio alle ore 21:30 presso il Barberini di Roma, si terrà l’anteprima del film #ChopinNotturnoAParigi (vos) Sarà presente il regista Michal Kwiecinski La serata è organizzata dal distributore italiano Europictures in collaborazione con l'Istituto Polacco facebook
