La Pam chiude il punto vendita in Corso del Popolo 209 a Mestre, lasciando senza lavoro una settantina di dipendenti. La decisione, comunicata questa mattina ai sindacati dalla direzione, arriva dopo settimane di incertezza legata ai problemi finanziari dell’azienda e alle difficoltà nel mantenere aperto il negozio. La notizia è stata confermata dalla Fisascat Cisl Venezia, che ha già avviato le prime proteste dei lavoratori fuori dal negozio.

Il punto vendita mestrino, comunica la Cisl, cesserà le attività a fine febbraio. «Vanno ricollocati venti dipendenti» La Pam chiude il punto vendita in Corso del Popolo 209 a Mestre. La notizia, arrivata in queste ore sul tavolo dei sindacati, è stata diffusa dalla Fisascat Cisl Venezia. Il provvedimento ha effetto immediato, da fine febbraio 2026: «È un duro colpo per i dipendenti, una ventina in totale, tutti qualificati e con ottima esperienza nel settore», commenta il sindacato. Un altro aspetto preoccupante è che la chiusura «ha un risvolto sociale», ovvero la perdita di un'attività commerciale nel centro cittadino.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha acceso l'albero di Natale a Piazza del Popolo e le luminarie di via del Corso, segnando l'inizio delle festività natalizie in città.

Contenuti correlati

Cameroon, The Jungle's Survivors

Argomenti discussi: Chiude la Pam in Corso del Popolo a Mestre a febbraio 2026; MESTRE (VE) : ENTRO FINE FEBBRAIO CHIUDE IL SUPERMERCATO PAM DI CORSO DEL POPOLO , 20 I DIPENDENTI INTERESSATI.; Mestre, chiude la Pam di Corso del Popolo, venti dipendenti da ricollocare; Degrado in corso del Popolo a Mestre, chiude lo storico supermercato: la decisione dopo furti e disagi, 20 dipendenti a rischio.

Chiude il Pam in corso del Popolo: venti dipendenti collocati in altri punti venditaMESTRE - Chiude il Pam di Corso del Popolo. Ad annunciarlo è la Cisl, che ieri ne ha ricevuto comunicazione dall'azienda e aspetta tra oggi e domani la lettera ufficiale ... ilgazzettino.it

Degrado in corso del Popolo a Mestre, chiude lo storico supermercato: la decisione dopo furti e disagi, 20 dipendenti a rischioAbbassa la saracinesca il negozio Pam del quartiere in cui si concentrano spaccio e senzatetto (e i condomìni installano cancelli anti sbandati). Allarme dei sindacati: ora incontro con l'azienda ... corrieredelveneto.corriere.it

A Mirafiori chiude il «Bar Florida», lo storico ritrovo degli operai Fiat di in corso Unione diventa un kebabbaro x.com

LAVORI IN CORSO GARIBALDI: DA DOMANI CHIUDE AL TRAFFICO IL TRATTO ADIACENTE A PIAZZA XX SETTEMBRE Da domani partiranno lavori che interesseranno il manto stradale di Corso Garibaldi, nel tratto adiacente a Piazza XX Settembre. N - facebook.com facebook