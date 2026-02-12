Chip avanzati USA chiedono blocco export verso Pechino

Gli Stati Uniti chiedono di bloccare tutte le esportazioni di macchinari avanzati per la produzione di chip verso la Cina. Washington vuole fermare il settore dei semiconduttori di Pechino, che considera strategico. L’Italia segue la questione e si prepara a eventuali decisioni. La guerra dei chip si fa sempre più dura, con gli Usa che alzano la posta.

Guerra dei Chip: Washington alza la posta contro la Cina, l’Italia osserva e si prepara. Washington intensifica la pressione su Pechino nel settore dei semiconduttori, chiedendo un blocco totale delle esportazioni di macchinari chiave per la produzione di chip. La mossa, sollecitata da un gruppo bipartisan di legislatori statunitensi, mira a preservare il vantaggio tecnologico americano e a proteggere la sicurezza nazionale, ma solleva interrogativi sulle ripercussioni globali e sull’impatto sul sistema industriale italiano. La richiesta di un blocco totale e le preoccupazioni di Washington. Un gruppo di parlamentari statunitensi ha formalmente chiesto ai Dipartimenti di Stato e Commercio di estendere drasticamente le restrizioni sull’esportazione di macchinari per la produzione di semiconduttori verso la Cina.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Chip Avanzati

Nel prossimo futuro, il campus di Abu Dhabi sarà dotato dei chip di intelligenza artificiale più avanzati al mondo.

Ultime notizie su Chip Avanzati

