Dopo un anno di lavori, la ristrutturazione della Chiesa del Rosario sta per concludersi. I lavori, iniziati a seguito del terremoto, sono in fase avanzata e si aspettano di terminare all’inizio del 2027. Solo allora la chiesa potrà riaprire al pubblico e mostrare di nuovo tutta la sua bellezza.

Bisognerà aspettare il fine lavori a inizio 2027 e poi la Chiesa del Rosario tornerà a mostrare tutta la sua bellezza dopo gli importanti lavori post sisma, iniziati finalmente di recente. Un cantiere complesso e importante, intervento da 2.3 milioni di euro finanziati dalla Regione, che è stato illustrato in un recente incontro in Sala Zarri. "Un processo lungo perché si sono dovute trovare mediazioni tra opere per il miglioramento strutturale e la salvaguardia della valenza culturale – ha spiegato Fabio Cristalli, Rup della Curia – anche se non c’erano i fondi, nel 2017 è stato depositato il primo progetto che poi ha avuto numerosi passaggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chiesa del Rosario, un anno di lavori

Approfondimenti su Chiesa Del Rosario

Nella giornata di ieri, in occasione dell’Epifania, la comunità di Piedimonte Etneo ha assistito alla riapertura della Chiesa Madre Santa Maria del Rosario, restaurata recentemente.

Nella chiesa di San Bartolomeo, tra fede e passione, si celebra la devozione rossoblù.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Chiesa di San Michele arcangelo di Nugareto

Ultime notizie su Chiesa Del Rosario

Argomenti discussi: Chiesa del Rosario, un anno di lavori; Ecco come sarà la Chiesa del Rosario restaurata; Festa di San Biagio: don Maurizio Franconiere ha guidato la comunità della Maddalena nella Chiesa del Rosario; Referendum sulla Giustizia: capire bene per votare liberi.

Chiesa del Rosario, a Lecce sprint finale per chiudere i lavori di restauroÈ una corsa contro il tempo quella del cantiere per il restauro della facciata della basilica leccese di San Giovanni Battista al Rosario, conosciuta dai più come chiesa del Rosario. I lavori sono ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Chiesa del Rosario a Lecce: al via i restauri e le visite guidate al cantiereUn finanziamento da 1 milione di euro per il recupero della facciata e un cantiere aperto al pubblico: per la Chiesa di San Giovanni Battista a Lecce si scrive una nuova pagina. Nel giro di otto mesi ... quotidianodipuglia.it

Leggi l'articolo https://www.obiettivo100.it/2026/02/11/chiesa-del-rosario-il-cantiere-della-speranza-per-cento/ Per rimanere sempre aggiornati iscriviti al canale Telegram https://t.me/Obiettivo100 - facebook.com facebook