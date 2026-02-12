Chi sono i pesci rossi orifiamma le varietà con tre code e colori vivaci

I pesci rossi “orifiamma” sono varietà con due code lunghe e colori vivaci. Questi pesci, più grossi e arrotondati rispetto ai classici, si distinguono per il loro aspetto appariscente. Sono molto apprezzati tra gli appassionati di acquari e si trovano in diverse forme e tonalità.

I pesci rossi orifiamma sono varietà a coda doppia e spesso colori vivaci. Ne esistono di diversi tipi, tutti però accomunati da lunghe code e corpo più tozzo e arrotondato dei "classici" pesci rossi che conosciamo.

