Chi ha l’acufene come me si isola dal mondo non si dorme si arriva alla depressione Uso i tappi anche per uscire di casa | se qualcuno mi riconosce e suona il clacson per salutarmi è un dramma | lo rivela Piero Pelù

Piero Pelù racconta le difficoltà di vivere con l’acufene. “Chi ha l’acufene come me si isola dal mondo, non si dorme, si arriva alla depressione”, dice il cantante. Usa i tappi anche per uscire di casa, perché se qualcuno lo riconosce e suona il clacson per salutarlo, diventa un dramma. Pelù non si ferma, anche se da poco ha annunciato la nuova edizione del suo concerto benefico “S.O.”.

Piero Pelù non si ferma mai. Da un lato ha in programma la nuova edizione del concerto benefico “S.O.S. PALESTINA!” il 20 giugno presso la Visarno Arena di Firenze (“hanno già aderito i Tre Allegri Ragazzi Morti, Willie Peyote e Enzo Iacchetti, che sarà protagonista di uno speech), ma soprattutto con Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi, Gianni Maroccolo partirà di nuovo insieme per 20 date nelle più importanti città e festival italiani da giugno ad agosto. Un tour celebrativo per i 40 anni del disco “17 Re”. “È stata la musica che ha deciso questa cosa. Il quarantennale di 17 Re, un disco fatto con una libertà artistica paurosa, – ha affermato a La Repubblica – che faceva parte di una trilogia dedicata alle vittime del potere e quindi attualissima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Ciao papà, è stata una gioia immensa condividere questa parte di viaggio con te e con tutta la tribù. Sarò sempre orgoglioso di essere tuo figlio” Addio a Giovanni, papà di Piero Pelù dei Litfiba. - facebook.com facebook

Il 10 febbraio del 1962 nasceva Piero Pelù cantante solista e dei Litfiba #accaddeoggi x.com