Chi è Ginevra Festa velina di Striscia la Notizia? Età e Instagram

Ginevra Festa, giovane velina di Striscia la Notizia, sta facendo parlare di sé. È tra le sei ragazze che affiancano il popolare TG satirico, e questa sua presenza sta attirando l’attenzione. Ginevra ha già un buon seguito su Instagram, dove condivide scatti della sua vita e del lavoro. La sua età e il suo percorso stanno diventando argomento di interesse tra i fan e gli appassionati dello show.

A Striscia la Notizia tra le sei veline c’è anche la talentuosa ballerina Ginevra Festa: chi è, l’età, la vita privata, la carriera e dove seguirla sui social, da Instagram a TikTok. Quando è nata e quanti anni ha Ginevra Festa velina di Striscia la Notizia? Stando alla sua biografia sappiamo che la ballerina è nata a Napoli il 5 novembre 1999 e arriva da Secondigliano, dal Rione Gescal. La sua età oggi è di 26 anni. È del segno zodiacale dello Scorpione. In quanto all’altezza possiamo dire che Ginevra di Striscia è alta 1 metro e 75 centimetri circa. Da sempre appassionata di danza, è diventata una ballerina professionista e ha già calcato palchi importanti con artisti come Sfera Ebbasta ed Elodie, ma non solo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

