Ginevra Festa, giovane velina di Striscia la Notizia, sta facendo parlare di sé. È tra le sei ragazze che affiancano il popolare TG satirico, e questa sua presenza sta attirando l’attenzione. Ginevra ha già un buon seguito su Instagram, dove condivide scatti della sua vita e del lavoro. La sua età e il suo percorso stanno diventando argomento di interesse tra i fan e gli appassionati dello show.

A Striscia la Notizia tra le sei veline c’è anche la talentuosa ballerina Ginevra Festa: chi è, l’età, la vita privata, la carriera e dove seguirla sui social, da Instagram a TikTok. Quando è nata e quanti anni ha Ginevra Festa velina di Striscia la Notizia? Stando alla sua biografia sappiamo che la ballerina è nata a Napoli il 5 novembre 1999 e arriva da Secondigliano, dal Rione Gescal. La sua età oggi è di 26 anni. È del segno zodiacale dello Scorpione. In quanto all’altezza possiamo dire che Ginevra di Striscia è alta 1 metro e 75 centimetri circa. Da sempre appassionata di danza, è diventata una ballerina professionista e ha già calcato palchi importanti con artisti come Sfera Ebbasta ed Elodie, ma non solo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Chi è Ginevra Festa velina di Striscia la Notizia? Età e Instagram

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Chi è Ginevra Festa velina di Striscia la Notizia Età e Instagram

Ultime notizie su Striscia La Notizia

Argomenti discussi: Ecco chi sono le 6 nuove Veline di Striscia la notizia; Striscia la notizia, chi sono le sei nuove Veline; Striscia la notizia: anticipazioni e ospiti puntata 5 febbraio; Striscia la Notizia, le anticipazioni: Tapiro d'oro a Carlo Conti, Al Bano nel corpo del Gabibbo viene aggredito. Chi sono i super ospiti.

Chi è Ginevra Festa, ha un fidanzato la velina di Striscia la Notizia?/ Età, Instagram e vita privataChi è Ginevra Festa, la velina di Striscia la Notizia: originaria di Napoli, ha cominciato a ballare quando era giovanissima. Chi è il fidanzato? Nuova avventura per Striscia la Notizia, che da ... ilsussidiario.net

Ginevra Festa velina a Striscia: Da Secondigliano ho realizzato un sogno. Io e Geolier eravamo a scuola insiemeGinevra Festa è una delle nuove veline di Striscia la Notizia. La 26enne viene da Secondigliano, dove ha mosso i primi passi nel mondo della danza. Lo stesso quartiere di Geolier, con cui ha fatto le ... fanpage.it

Presentato al Palazzo delle Nazioni il trailer del Gala per la Festa di Primavera del CMG Il 10 febbraio, ora locale al Palazzo delle Nazioni, sede dell’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, si è tenuto un ricevimento ricco dello spirito del Capodanno cinese e inc - facebook.com facebook

Le 6 nuove Veline di Striscia 2026: Lavinia Circeo, Lara Granata, Alessia Anzioli, Virginia Stablum, Nausica Marasca e Ginevra Festa primaonline.it/2026/01/16/462… x.com