Chi è Gian Gaetano Bellavia il consulente di Report e dei pm indagato a Milano | i file spariti e i sospetti di dossieraggio
Gian Gaetano Bellavia, noto commercialista e consulente di alcuni pm e giudici, è finito sotto inchiesta a Milano. La Procura lo ha iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di aver violato la legge sulla privacy. Al centro dell’indagine ci sono file scomparsi e sospetti di dossieraggio. La vicenda tiene banco in città, mentre Bellavia si difende dalle accuse.
Milano – Gian Gaetano Bellavia, commercialista, consulente di pm e giudici e della trasmissione Report, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano per un'ipotesi di violazione della legge sulla privacy. L’archivio digitale e i file sottratti. Le contestazioni si riferiscono all'archivio con più di un milione di file e al cosiddetto "papello" con un elenco di nomi di imprenditori, politici e vip, che ha sollevato nelle scorse settimane anche polemiche politiche e interrogazioni parlamentari. Tra quei file, che un'ex collaboratrice ora a processo avrebbe copiato e sottratto, aveva spiegato la difesa di Bellavia, non ci sono "dossier né alcun materiale improprio", che esuli dalla sua "attività professionale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
File della Procura, indagato a Milano il consulente di Report Gaetano Bellavia: violazione della privacy
La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati il consulente di Report, Gian Gaetano Bellavia.
Gaetano Bellavia, il consulente di pm e Report indagato per violazione legge privacy
La procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati il commercialista Gian Gaetano Bellavia.
Milano, Gian Gaetano Bellavia ora è indagato per violazione della privacy: il commercialista nei guai per il caso dei file «rubati»È consulente di numerose procure e di Report. Nei documenti, finiti agli atti dell'inchiesta contro una collaboratrice, informazioni «ad altissima sensibilità» su molte persone note: dall'immobiliaris ... milano.corriere.it
San Siro, l’esperto: Non si sa a chi si sta vendendo un bene pubblicoNon si sa a chi si sta vendendo un bene pubblico. Gian Gaetano Bellavia, noto commercialista milanese ed esperto di diritto penale dell’economia - spesso protagonista nelle puntate di Report - ... tuttomercatoweb.com
Ranucci esulta sui social per uno dei suoi consulenti principe specie sui bilanci a cui ricorre nelle varie inchieste, Gian Gaetano Bellavia. Di seguito il messaggio del conduttore di Report:: "Cade il teorema dei giornali di Angelucci e di Gasparri sul nostro cons - facebook.com facebook
