Chi è Gian Gaetano Bellavia il consulente di Report e dei pm indagato a Milano | i file spariti e i sospetti di dossieraggio

Gian Gaetano Bellavia, noto commercialista e consulente di alcuni pm e giudici, è finito sotto inchiesta a Milano. La Procura lo ha iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di aver violato la legge sulla privacy. Al centro dell’indagine ci sono file scomparsi e sospetti di dossieraggio. La vicenda tiene banco in città, mentre Bellavia si difende dalle accuse.

Milano – Gian Gaetano Bellavia, commercialista, consulente di pm e giudici e della trasmissione Report, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano per un'ipotesi di violazione della legge sulla privacy. L’archivio digitale e i file sottratti. Le contestazioni si riferiscono all'archivio con più di un milione di file e al cosiddetto "papello" con un elenco di nomi di imprenditori, politici e vip, che ha sollevato nelle scorse settimane anche polemiche politiche e interrogazioni parlamentari. Tra quei file, che un'ex collaboratrice ora a processo avrebbe copiato e sottratto, aveva spiegato la difesa di Bellavia, non ci sono "dossier né alcun materiale improprio", che esuli dalla sua "attività professionale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

