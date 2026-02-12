Chi è Francesca Lollobrigida la mamma volante pronipote della divina Gina

Francesca Lollobrigida, pronipote della diva Gina, ha attirato l’attenzione prima ancora di indossare gli sci. La sua famiglia e il suo cognome sono diventati subito un argomento di curiosità, lasciando pensare a molti se dietro la sua scelta di scendere sul ghiaccio ci fosse qualcosa di più di una semplice passione.

Ancora prima di scendere sul ghiaccio per la prima volta, Francesca si era fatta notare per quel cognome importante, che faceva chiedersi a molti se fosse solo una coincidenza. La pattinatrice azzurra è effettivamente la pronipote della grandissima diva che fece sognare il mondo negli anni ‘50 e ‘60 come il prototipo della “maggiorata” italiana. Francesca è riuscita a fare altrettanto prima demolendo il record olimpico sulla pista delle olimpiadi di Milano-Cortina e poi con quella corsa scatenata per andare ad abbracciare suo figlio Tommaso. La “mamma volante” è riuscita a ripetersi anche sulla distanza più lunga, i 5. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Approfondimenti su Gina Lollobrigida

Francesca Lollobrigida conquista l’oro ai Giochi di Milano-Cortina 2026.

Francesca Lollobrigida è un’atleta italiana specializzata nel pattinaggio di velocità, medagliata olimpica e protagonista in vista di Milano-Cortina 2026.

Ultime notizie su Gina Lollobrigida

Pattinaggio: 5000 metri, medaglia d'oro bis per una strepitosa Lollobrigida!Straordinaria Francesca Lollobrigida! Oro più oro, nella stessa edizione dei Giochi. I 5000 oggi dopo i 3000 di sabato. Una doppietta riuscita soltanto a cinque atlete nella storia della pista lunga. gazzetta.it

Francesca Lollobrigida fa bis a Milano Cortina: oro anche nei 5000 metri nello speed skating!Una prova fantastica di Francesca Lollobrigida gli consegna il secondo oro anche nei 5000 metri di speed skating. generationsport.it

Ancora Francesca Lollobrigida, un’altra fantastica medaglia d’oro, questa volta nei 5000m Congratulazioni! #ASRoma #MilanoCortina2026 x.com

Francesca Lollobrigida domina anche nei 5.000 metri: bis d’oro a Milano-Cortina 2026 Francesca Lollobrigida conferma il suo strapotere nel pattinaggio di velocità: dopo l’oro nei 3.000 metri, la campionessa azzurra conquista anche la medaglia d’oro nei 5. - facebook.com facebook