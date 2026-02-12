Arianna Fontana torna a salire sul podio olimpico davanti al pubblico di casa, conquistando il suo dodicesimo podio in carriera. La freccia bionda di Milano ha dimostrato ancora una volta di essere una delle protagoniste dello short track, facendo sognare i tifosi italiani con una gara ricca di emozioni.

La regina dello short track riscrive la storia olimpica conquistando il dodicesimo podio in carriera davanti al pubblico di casa. Il ghiaccio di Milano Cortina 2026 ha emesso il suo verdetto più dolce celebrando ancora una volta il mito intramontabile di Arianna Fontana. La campionessa valtellinese ha trasformato l'appuntamento casalingo in un trionfo personale che consolida il suo status di atleta italiana più medagliata nella storia dei Giochi Invernali. Nata a Sondrio nel 1990, la "Freccia Bionda" ha attraversato vent'anni di competizioni mantenendo una freschezza atletica che sfida ogni legge biologica della disciplina.

© Novella2000.it - Chi è Arianna Fontana: la Freccia Bionda di Milano Cortina

Arianna Fontana, la campionessa italiana di short track, si prepara a partecipare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Arianna Fontana si prepara a entrare nel cuore delle Olimpiadi.

