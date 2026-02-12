Che ci fanno dei rastrelli sulle auto di Formula 1? A cosa servono e come funzionano

Durante i test in Bahrain sono riapparsi rastrelli e altri strumenti attaccati alle auto di F1. Servono ai tecnici per analizzare meglio i flussi d’aria che colpiscono le monoposto, aiutando a migliorare le prestazioni. Sono strumenti che si vedono spesso durante le sessioni di prova, ma questa volta sono stati più evidenti che mai.

Sembrano delle gabbie, in pratica hanno l’aspetto di rastrelli. Ma quelle vistose strutture metalliche che spuntano dalle monoposto durante i test, e in Bahrain in questi giorni se ne vedono di varie forme e dimensioni, rappresentano uno degli strumenti diagnostici più sofisticati a disposizione degli ingegneri di pista. Sono gli aero rake, strutture dotate di centinaia di sensori che trasformano ogni vettura in una specie di laboratorio ambulante, capace di mappare al millimetro il comportamento dei flussi d'aria. Al cuore di queste strutture non ci sono semplici sensori, ma sonde di Kiel, evoluzione dei classici tubi di Pitot inventati nel Settecento dall'ingegnere francese Henri Pitot. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

