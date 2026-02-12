Charlotte resiste alla rimonta degli Hawks Miller protagonista nella vittoria

I Charlotte Hornets sono riusciti a mantenere la testa contro gli Atlanta Hawks, anche quando gli avversari hanno tentato la rimonta. La partita è stata intensa, con i Hornets che hanno sfruttato al meglio le occasioni al tiro e sono riusciti a portare a casa la vittoria. Miller, tra i protagonisti, ha giocato un ruolo chiave nel risultato finale.

Una sfida NBA tra Charlotte Hornets e Atlanta Hawks ha offerto un confronto combattuto, in cui i Hornets hanno costruito e mantenuto un vantaggio grazie al tiro dalla lunga distanza e a una chiusura decisa nel finale. Il risultato finale è stato 110-107 in favore di Charlotte, con protagonisti principali Brandon Miller, LaMelo Ball e Kon Knueppel, capaci di guidare l'attacco e di conferire concretezza nei momenti cruciali. Nel primo tempo, Brandon Miller ha trovato ritmo dall'arco, chiudendo con cinque triple a guidare la squadra. Charlotte ha chiuso la frazione con 1951 da tre punti, sfruttando la combinazione tra Miller, LaMelo Ball e Kon Knueppel, che hanno messo a segno dieci triple e hanno spinto il vantaggio fino a un massimo di +17.

