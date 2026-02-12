Cesenatico Polizia Locale in campo di sera | controllate 40 persone ' Pizzicato' un veicolo con targa illeggibile

Cesenatico, Polizia Locale in campo di sera: controllate 40 persone. 'Pizzicato' un veicolo con targa illeggibile Nei giorni scorsi, tre equipaggi della Polizia Locale di Cesenatico hanno svolto un servizio serale straordinario, concentrandosi su alcune zone della città. Durante i controlli, hanno fermato 40 persone e hanno individuato un veicolo con targa illeggibile, che è stato immediatamente sottoposto a verifica.

"I servizi serali straordinari sono stati predisposti per intensificare la presenza sul territorio in questi mesi di 'bassa stagione' e la presenza della nostra Polizia Locale è sempre un segnale importante" Nei giorni scorsi è stato predisposto un servizio serale straordinario di controllo del territorio con tre equipaggi del Comando di Polizia Locale di Cesenatico che hanno monitorato alcune aree del territorio. Sono state 40 le persone controllate nelle adiacenze della stazione ferroviaria anche con l'ausilio del metaldetector per verificare l'eventuale porto di armi da taglio e da punta e non sono emerse irregolarità.