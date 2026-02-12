Cesena-Venezia venticinquesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Arriva la sfida tra Cesena e Venezia, valida per la venticinquesima giornata di Serie B. I padroni di casa cercano una vittoria per risalire la classifica, ma affrontano la capolista che vuole allungare il suo vantaggio. La partita si gioca in un clima di tensione e voglia di punti, con entrambe le squadre pronte a dare battaglia.

Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I romagnoli sognano il colpaccio per riportarsi nelle zone alte della classifica, ma difronte ci saà la capolista che vuole andare definitivamente in fuga. Cesena-Venezia si giocherà sabato 14 febbraio 2026 alle ore 19.30 presso l’Orogel Stadium. CESENA-VENEZIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I romagnoli erano tornati alla vittoria grazie al successo sul Pescara, ma nell’ultimo turno sono caduti in casa dell’Entella. La classifica sorride ancora alla squadra di Mignani, ma il distacco salle prime si è fatto importante. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

