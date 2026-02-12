Cesena | Ristabilito il servizio di trasporto studenti ‘Anna Frank’ dopo il trasferimento scolastico

Da ameve.eu 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cesena ripristina il servizio di trasporto per gli studenti della scuola media ‘Anna Frank’. Dopo settimane di incertezza, gli alunni possono tornare a salire sugli autobus che collegano il quartiere con la sede di Palazzo Mazzini Marinelli. La ripresa del servizio arriva dopo che le autorità avevano temporaneamente spostato le linee a causa di lavori e questioni logistiche. Ora, genitori e studenti tornano a respirare, pronti a riprendere la routine quotidiana senza più preoccupazioni.

Cesena, Ristabilito il Servizio di Trasporto per gli Studenti della Scuola ‘Anna Frank’. Cesena, 12 febbraio 2026 – Dopo un periodo di difficoltà, il trasporto scolastico per gli studenti della scuola media ‘Anna Frank’, temporaneamente trasferita a Palazzo Mazzini Marinelli, è tornato alla normalità. L’amministrazione comunale, in collaborazione con Amr, ha risolto i ritardi iniziali grazie a un monitoraggio costante dei flussi e all’implementazione di corse bis e navette dedicate, garantendo puntualità e adeguando il servizio alle esigenze degli studenti. Un Trasloco Inatteso e le Prime Difficoltà.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Anna Frank

In Emilia-Romagna potenziato il servizio di trasporto scolastico per gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di secondo grado con disabilità e privi di autonomia

Trasporto pubblico scolastico, criticità sulla linea 21: "Start Romagna al lavoro per calibrare meglio il servizio"

Da settimane, gli studenti che usano la linea 21 segnalano ritardi e sovraffollamenti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.