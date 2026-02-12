Cesena | Ristabilito il servizio di trasporto studenti ‘Anna Frank’ dopo il trasferimento scolastico
Cesena ripristina il servizio di trasporto per gli studenti della scuola media ‘Anna Frank’. Dopo settimane di incertezza, gli alunni possono tornare a salire sugli autobus che collegano il quartiere con la sede di Palazzo Mazzini Marinelli. La ripresa del servizio arriva dopo che le autorità avevano temporaneamente spostato le linee a causa di lavori e questioni logistiche. Ora, genitori e studenti tornano a respirare, pronti a riprendere la routine quotidiana senza più preoccupazioni.
Cesena, Ristabilito il Servizio di Trasporto per gli Studenti della Scuola ‘Anna Frank’. Cesena, 12 febbraio 2026 – Dopo un periodo di difficoltà, il trasporto scolastico per gli studenti della scuola media ‘Anna Frank’, temporaneamente trasferita a Palazzo Mazzini Marinelli, è tornato alla normalità. L’amministrazione comunale, in collaborazione con Amr, ha risolto i ritardi iniziali grazie a un monitoraggio costante dei flussi e all’implementazione di corse bis e navette dedicate, garantendo puntualità e adeguando il servizio alle esigenze degli studenti. Un Trasloco Inatteso e le Prime Difficoltà.🔗 Leggi su Ameve.eu
