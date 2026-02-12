Cesena | Ristabilito il servizio di trasporto studenti ‘Anna Frank’ dopo il trasferimento scolastico

Cesena ripristina il servizio di trasporto per gli studenti della scuola media ‘Anna Frank’. Dopo settimane di incertezza, gli alunni possono tornare a salire sugli autobus che collegano il quartiere con la sede di Palazzo Mazzini Marinelli. La ripresa del servizio arriva dopo che le autorità avevano temporaneamente spostato le linee a causa di lavori e questioni logistiche. Ora, genitori e studenti tornano a respirare, pronti a riprendere la routine quotidiana senza più preoccupazioni.

