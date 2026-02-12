Cervia lancia la campagna turistica per l’estate | il via durante le olimpiadi invernali di Milano-Cortina

Cervia dà il via ufficiale alla promozione turistica per l’estate 2026. La Fondazione Cervia IN per il Turismo ha annunciato l’inizio delle prime campagne di marketing, approfittando anche del fermento delle olimpiadi invernali di Milano-Cortina. L’obiettivo è continuare a valorizzare la località e attrarre più visitatori, puntando su investimenti e promozione costante.

La Fondazione Cervia IN per il Turismo dà ufficialmente il via alle prime campagne di promozione in vista della stagione estiva 2026, confermando la volontà di investire con continuità nella valorizzazione e nella commercializzazione della destinazione. Il debutto della campagna avviene in questi giorni a Milano, in un contesto di forte visibilità nazionale e internazionale grazie alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, con una presenza strategica attraverso maxi ledwall e affissioni in aree e stazioni ad alta frequentazione. La programmazione promozionale, già avviata a partire dai primi mesi dell'anno, si sviluppa su più canali e integra strumenti digitali e media tradizionali.

Cervia IN lancia la campagna turistica per l'estate 2026: il via durante Milano-Cortina 2026. La Fondazione Cervia IN per il Turismo dà ufficialmente il via alle prime campagne di promozione in vista della stagione estiva 2026, confermando la ...

