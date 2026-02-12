Cerreto | Truffa edilizia a Caserta conferma disastro scelta Governo Conte

A Caserta, si torna a parlare di truffe edilizie legate ai fondi del Superbonus. Le indagini confermano come siano stati sfruttati in modo scorretto i soldi pubblici, causando un danno enorme alle casse dello Stato. La vicenda mette in luce i rischi di scelte sbagliate fatte durante il governo Conte, che ora vengono messe sotto la lente della procura. I cittadini chiedono chiarezza e giustizia per questo disastro economico.

“Quanto avvenuto a Caserta continua a essere una dimostrazione di come siano stati sfruttati i fondi del Superbonus e dell’immenso danno causato alle casse dello Stato e, di riflesso, a tutti i cittadini". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia Marco Cerreto che commenta l'operazione della guardia di finanza di Caserta che ha confiscato 1 milione di euro di crediti a due imprenditori incassati per lavori mai realizzati. "Purtroppo, non è l’unico caso di crediti generati attraverso la produzione di documentazione falsa su immobili inesistenti - prosegue Cerreto - Il Governo Meloni si è reso conto immediatamente dell’enorme bolla speculativa e delle truffe ai danni dello stato, denunciando i rischi sin da quando Fratelli d’Italia si trovava all’opposizione.🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su Caserta Truffa

La Consulta ha confermato la legittimità della scelta del Governo di trasferire le competenze relative alle convalide dei trattenimenti alle Corti d’Appello.

Il clima politico in Italia resta teso.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Schlein e Conte incalzano: “Ci vuole debito comune, ma il governo si arrende” x.com

#Conte: con decreto sicurezza governo illude cittadini, una truffa #M5s - facebook.com facebook