A Vicenza si cercano persone per un lavoro insolito: valutatori di puzze. Chi si candida deve avere un buon olfatto e nessun problema respiratorio. L’annuncio fa il giro del web, attirando chi ha un naso particolarmente sensibile e vuole mettersi in gioco in modo originale.

Sei alla ricerca di un lavoro e hai un olfatto fino? A Vicenza c’è un impiego che può fare al caso tuo. Come riporta Il Messaggero, il comune di Brendola, nel vicentino, cerca “valutatori di odori”. Il sindaco, Bruno Beltrame, ha spiegato: “Lo scorso anno abbiamo ricevuto alcune segnalazioni di odori sgradevoli provenienti dalla zona industriale di Brendola e anche dal sito industriale più defilato di via Mazzini, e abbiamo quindi chiesto di poter attivare il progetto”. L’annuncio è stato diffuso dal Comune stesso e per ottenere l’impiego non serviranno titoli, ma l’assenza di problemi all’apparato respiratorio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cercasi “valutatori di puzze”. I requisiti richiesti? L’assenza di problemi respiratori e un buon olfatto

Il Comune di Brendola e la provincia di Vicenza cercano persone con un forte senso dell'olfatto.

Le mutazioni genetiche che affliggono alcuni animali causano dolori e malattie croniche, spesso ignorate.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

