’Cera una volta il libro’ diventa maggiorenne

La diciottesima edizione di ‘C’era una volta… il libro’ si svolge questo fine settimana a Cesena. Sabato e domenica, appassionati e collezionisti si ritrovano alla grande mostra mercato dedicata ai libri rari, dimenticati o introvabili. È un appuntamento che si ripete due volte l’anno, e quest’anno festeggia il suo diciottesimo compleanno.

Sabato e domenica si terrà la diciottesima edizione di C'era una volta. il libro, la grande mostra mercato che Cesena dedica due volte all'anno (a febbraio e novembre) a bibliofili, collezionisti di volumi dimenticati o introvabili, semplici appassionati di libri. Questo consolidato appuntamento chiama a raduno molte decine di librerie specializzate in volumi antichi e di difficile reperibilità (prime edizioni, fuori catalogo, testi autografati ecc.) e commercianti di stampe, grafiche e cartografia d'epoca, provenienti da ogni regione d'Italia, per la gioia degli amanti dei libri e di cacciatori di piccole, grandi meraviglie in carta.

