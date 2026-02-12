Centinaia di milioni usati male e possibili rischi così il generale smonta l' ampliamento di Peretola

Il generale smonta l’ampliamento dell’aeroporto di Peretola, che si stima costerà 440 milioni di euro. Di questa cifra, 150 milioni ricadranno sulle tasche dei contribuenti italiani, mentre il resto arriverà dalla società di gestione italo-argentina. Il militare mette in discussione l’uso di così tanti soldi pubblici e mette in guardia sui possibili rischi che questa operazione potrebbe comportare.

In ballo ci sono oltre 400 milioni, dei quali 150 da trovare nelle tasche dei cittadini: davvero non esistono alternative? Ci costa 440 milioni: 150 li pagheremo noi contribuenti. Il resto la società di gestione italo-argentina. Succede raramente in Italia che governo e opposizione vadano d'accordo su qualcosa. Ma se accade, non è detto che la strada scelta sia la più sicura, efficace ed economica. Ne è certo Luciano Battisti, generale di squadra aerea e pilota in congedo dell'Aeronautica militare. Battisti, che oggi ha 86 anni ma un fisico di ferro, ha pilotato di tutto: dall'F104 al Tornado, ai grandi aerei da trasporto.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Approfondimenti su Peretola Italia

Quattordici associazioni ambientaliste hanno presentato ricorso contro il progetto di ampliamento dell’aeroporto di Firenze a Peretola.

È stato istituito un tavolo tecnico per analizzare gli impatti acustici dell’ampliamento dell’aeroporto di Peretola sulla zona pratese.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Peretola Italia

Argomenti discussi: Mercato dell'usato, un affare da 3 miliardi: il carovita spinge il vintage; Al Super Bowl, Claude prende in giro ChatGPT; IA generativa nel marketing: strategia oltre la tecnica; L’intelligenza artificiale rifonderà la Sardegna: a tu per tu con Alessandro Aresu.

YouTube cancella 15 milioni di iscritti: spariti i canali che usavano l’intelligenza artificialeYouTube ha alzato la scure contro l’intelligenza artificiale. O meglio, contro chi la usa ... msn.com

149 milioni di password rivelate: cosa sappiamo sull'ultimo grande attacco hackerUn ricercatore di sicurezza ha scoperto online un gigantesco database contenente nome utente e password associati ad account di tutti i tipi ... libero.it

Alcune centinaia di lavoratori e lavoratrici dipendenti della Regione Toscana si sono ritrovati stamani davanti alla sede del Consiglio regionale in via Cavour per un presidio di protesta, contro la decisione da parte della Giunta di congelare i 4 milioni di fondi facebook

Al cinema incassano centinaia di milioni di dollari, sulle piattaforme come Netflix metà degli abbonati è un fan. Così i “manga animati” hanno conquistato l’Italia x.com