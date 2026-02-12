Celebrity Books | Renzo Arbore forse ho amato solo due volte

Renzo Arbore ha appena pubblicato un nuovo libro intitolato

Di Ottavia Borghini Baldovinetti Il libro di Renzo Arbore Mettetevi comodi. Vita, peripezie e tutto il resto, scritto con Andrea. Il libro di Renzo Arbore Mettetevi comodi. Vita, peripezie e tutto il resto, scritto con Andrea Scarpa ed edito da Fuoriscena, è in libreria dal 18 novembre 2025. Si tratta di una biografia intervista che racconta la vita, la musica, la radio, la televisione, gli amori, gli amici e le follie di un uomo unico che in più di sessant’anni di carriera ha segnato la storia del nostro Paese, dagli esordi fino ai successi televisivi e radiofonici più noti: dalla prima fascinazione per la musica napoletana ascoltata nella natia Foggia dai muratori impegnati nelle ricostruzioni del dopoguerra, al jazz suonato per gli americani nei locali più all’avanguardia, passando per gli anni di studio a Napoli, città del cuore di Renzo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

