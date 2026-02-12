Ceferin aggira il tema delle grandi proprietà straniere | La realtà è che il vincitore della Champions è francese

Aleksander Ceferin si presenta sorridente davanti ai giornalisti e mette subito in chiaro che il calcio europeo sta tornando a essere unito. Risponde alle domande senza girarci intorno e afferma che la vittoria in Champions quest’anno va alla Francia, senza nascondersi dietro a parole complicate. Parla di un modello Uefa forte, che mette al centro i tifosi, e sembra voler evitare di entrare in polemiche su grandi proprietà straniere. La sua frase sulla “realtà” della competizione fa discutere, anche perché sembra voler blindare il suo modo di gestire il

Aleksander Ceferin celebra l’unità ritrovata nel calcio europeo dopo l’accordo con Real Madrid ed Eca, rivendicando la solidità del modello Uefa e la centralità dei tifosi. Lo fa al Congresso dell’Uefa in corso a Bruxelles. L’accordo firmato con il Real Madrid e con l’Associazione dei Club Europei segna, nelle sue parole, un ritorno alla normalità e alla compattezza del sistema. Lo scrive As “Uniti siamo più forti, e questo è il fondamento su cui si fondano la Uefa e il calcio europeo”. Il presidente Uefa non elude il tema delle grandi proprietà straniere e dei capitali immessi da sceicchi e milionari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il presidente dell’UEFA, Aleksander Ceferin, ha ufficialmente chiuso il capitolo Superlega.

