C’è aria di festa in Bangladesh | oggi le prime elezioni libere

Questa mattina a Chittagong, in Bangladesh, si sono svolte le prime elezioni libere. Il sole batte forte sul vecchio stadio di cricket, ora scenario di un momento storico: i cittadini sono usciti in massa per votare, aprendo una nuova pagina nella politica del paese. La città, con il suo porto strategico sul golfo del Bengala, si prepara a vivere una giornata di cambiamenti.

Asia Dopo la rivoluzione degli studenti del 2024, la speranza è una: stavolta niente brogli. Il timore dei liberali: l'avanzata degli islamisti, banditi per 17 anni da Sheikh Hasina. Dopo la crescita nei consensi, sul Bnp tornano a pesare dissidi interni e nepotismo Il sole picchia forte sull'ex stadio di cricket di Chittagong, la seconda città del Bangladesh, hub commerciale con un porto affacciato sul golfo del Bengala che fa gola a molti.

Le elezioni in Bangladesh hanno sorpreso molti.

Khaleda Zia, ex premier del Bangladesh, è deceduta all’età di 80 anni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

