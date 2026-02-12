Cazzullo porta in scena Francesco | Ascoltiamo il santo della pace

Sul palco, Cazzullo ha portato in scena il personaggio di Francesco. Con semplicità e passione, ha invitato il pubblico ad ascoltare il

"Di uomini così, ne nasce uno ogni mille anni. Duemila anni fa abbiamo avuto Gesù. Nel millennio precedente avevamo avuto Buddha. Nel millennio successivo abbiamo avuto san Francesco. Vedremo cosa ci attende ora, in questo millennio appena cominciato. Che, se non daremo retta a San Francesco, per l’umanità potrebbe essere l’ultimo". Con queste parole Aldo Cazzullo, giornalista e scrittore, apre il suo ultimo libro, Francesco. Il primo italiano (HarperCollins), saggio più venduto in Italia nel 2025 e ancora ai vertici della classifica. Dalle pagine di carta adesso Francesco arriva sui palchi italiani con uno spettacolo che intreccia la narrazione di Cazzullo con le musiche di Angelo Branduardi, eseguite dal vivo, restituendo così una lettura intensa e contemporanea del santo patrono d’Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Stasera nella basilica superiore, Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi presentano

