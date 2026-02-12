Catanzaro e Uruguay nuovo impulso ai legami economici | il Prefetto accoglie il Console Onorario Sguglio

Questa mattina il Prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, ha incontrato Alfredo Sguglio, il nuovo Console Onorario dell’Uruguay per la Calabria. L’obiettivo è rafforzare i legami tra la città e il Paese sudamericano, aprendo nuove opportunità economiche e diplomatiche. Si tratta di un passo importante per sviluppare rapporti più stretti tra le due realtà.

Catanzaro, un Ponte Diplomatico con l’Uruguay: Incontro tra il Prefetto e il Nuovo Console Onorario. Il Prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, ha ricevuto questa mattina Alfredo Sguglio, da poco nominato Console Onorario dell’Uruguay per la Circoscrizione Consolare della Regione Calabria, insieme al Cancelliere Consolare Angelo Macilletti. L’incontro, avvenuto dopo la consegna delle Lettere Patenti e la successiva approvazione dell’Exequatur, mira a rafforzare le relazioni economiche e culturali tra Italia e Uruguay, con un particolare sui settori farmaceutico e delle macchine. L’Investitura e il Significato della Visita.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

