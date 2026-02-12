Catanzaro e Uruguay nuovo impulso ai legami economici | il Prefetto accoglie il Console Onorario Sguglio

Questa mattina il Prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, ha incontrato Alfredo Sguglio, il nuovo Console Onorario dell’Uruguay per la Calabria. L’obiettivo è rafforzare i legami tra la città e il Paese sudamericano, aprendo nuove opportunità economiche e diplomatiche. Si tratta di un passo importante per sviluppare rapporti più stretti tra le due realtà.

Catanzaro, un Ponte Diplomatico con l’Uruguay: Incontro tra il Prefetto e il Nuovo Console Onorario. Il Prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, ha ricevuto questa mattina Alfredo Sguglio, da poco nominato Console Onorario dell’Uruguay per la Circoscrizione Consolare della Regione Calabria, insieme al Cancelliere Consolare Angelo Macilletti. L’incontro, avvenuto dopo la consegna delle Lettere Patenti e la successiva approvazione dell’Exequatur, mira a rafforzare le relazioni economiche e culturali tra Italia e Uruguay, con un particolare sui settori farmaceutico e delle macchine. L’Investitura e il Significato della Visita.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Catanzaro Uruguay

Vincenzo Moretta è stato nominato nuovo console onorario della Repubblica di Slovacchia a Napoli.

Vincenzo Moretta, originario di Marcianise, è stato recentemente nominato console onorario della Repubblica Slovacca a Napoli.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Catanzaro Uruguay

Argomenti discussi: ? Calciomercato Serie B – Rivivi il LIVE dell’ultimo giorno con tutte le trattative e le ufficialità.

Il Console Onorario dell’Uruguay in visita di cortesia alla Prefettura di CatanzaroNella mattinata odierna, il Prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, ha ricevuto in visita di cortesia presso la Prefettura il neo Console Onorario della Repubblica Orientale dell’Uruguay per la Circo ... catanzaroinforma.it

Catanzaro, ultime ore di mercato: arriva un brasiliano, ma il nuovo acquisto è un altro (ed è inaspettato)Anche per il Catanzaro sono le ultime ore della sessione invernale di calciomercato. La società, ormai da anni, ha abituato i tifosi a una gestione equilibrata, saggia, logica, senza eccessi e senza ... strettoweb.com

Il Console Onorario ha illustrato le principali iniziative in corso volte a rafforzare i rapporti commerciali, culturali e istituzionali tra Italia e Uruguay - facebook.com facebook

Siamo lieti di comunicare che ha riaperto oggi il Consolato Onorario d’Italia a Bregenz, con il nuovo Console Onorario Thomas Pichler. Per maggiori informazioni consultare il sito: ambvienna.esteri.it/it/chi-siamo/l… x.com