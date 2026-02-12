Catania riorganizza il patrimonio immobiliare | vendite per rilanciare servizi e riqualificare la città

Catania ha approvato un nuovo regolamento che permette di vendere immobili non strategici. L’obiettivo è usare le risorse ricavate per migliorare i servizi e riqualificare la città. Il Comune punta a liberarsi di beni che non sono fondamentali per concentrare gli investimenti dove servono di più. La decisione mira a rendere più efficiente la gestione del patrimonio e a dare nuova linfa a diverse aree urbane.

Catania sblocca il patrimonio immobiliare: un nuovo regolamento per trasformare costi in risorse. Il Comune di Catania ha approvato un regolamento che consentirà di alienare beni immobili non strategici, aprendo la strada a una riorganizzazione del patrimonio comunale e alla liberazione di risorse per servizi essenziali. La decisione, frutto dell'impegno delle commissioni al Patrimonio e all'Urbanistica, presiedute rispettivamente da Andrea Cardello e Erio Buceti, mira a contrastare il degrado urbano e a ottimizzare la gestione delle proprietà comunali. Una svolta nella gestione del patrimonio.

