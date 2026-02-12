Catania nel weekend | Jysk apre San Valentino tra eventi e shopping nonostante il maltempo in arrivo

Catania si appresta a vivere un weekend all’insegna dello shopping e delle iniziative, nonostante il maltempo in arrivo. Oggi apre ufficialmente il nuovo negozio Jysk, attirando curiosi e clienti. La città si prepara anche a celebrare San Valentino con diverse iniziative e eventi, tra ristoranti pieni e proposte romantiche. Nonostante le nuvole e la pioggia prevista, Catania si anima con le sue proposte di svago e shopping, pronta a vivere un fine settimana ricco di movimento.

Catania si prepara a un weekend tra shopping, amore e cultura: Jysk apre le porte e la città si veste di eventi. Catania si appresta a vivere un fine settimana dinamico, tra l'inaugurazione di un nuovo punto vendita Jysk, iniziative dedicate a San Valentino e un calendario di eventi culturali che spaziano dal jazz alla divulgazione scientifica. Nonostante le previsioni di pioggia per giovedì 12 febbraio, la città etnea si prepara ad accogliere visitatori e residenti con un'offerta variegata, che punta a rilanciare il turismo e sostenere il commercio locale. Nuovo respiro per il commercio: Jysk sbarca a Catania.

