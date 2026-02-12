Castelfranci celebra il Carnevale | sfilata in maschera e tradizionale Testamento

Sabato 21 febbraio, a Castelfranci arriva il Carnevale. La comunità si prepara a sfilare in maschera e a partecipare alla tradizionale cerimonia del “Testamento”. La giornata promette momenti di allegria e raduni in piazza, con persone di tutte le età pronte a vivere la festa.

Sabato 21 febbraio 2026 Castelfranci si prepara a vivere il Carnevale con un pomeriggio e una serata all’insegna dell’allegria e della tradizione. L’evento, organizzato dal Forum dei Giovani di Castelfranci, animerà le strade del paese con colori, musica e momenti simbolici che richiamano le radici popolari della comunità. I festeggiamenti prenderanno il via alle ore 16:00 con una suggestiva sfilata in maschera per le vie del centro. Ad accompagnare il corteo sarà il ritmo travolgente della tarantella, che trasformerà Castelfranci in un palcoscenico a cielo aperto dove folklore e divertimento si incontrano, coinvolgendo grandi e piccoli.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Approfondimenti su Castelfranci Carnevale

La sfilata in maschera di Atessa, prevista per sabato 21 febbraio, propone un'opportunità di divertimento e tradizione.

Il Carnevale di Passoscuro si svolgerà sabato 7 febbraio, a partire dalle 15:00, con una sfilata che attraverserà Piazza Villacidro.