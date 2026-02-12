Cassia una rotatoria davanti al cimitero di Cura di Vetralla | Traffico più scorrevole e meno incidenti

Una rotatoria davanti al cimitero di Cura di Vetralla diventa realtà. Oggi è stato firmato il Protocollo d’Intesa tra il Comune e l’Anas, che prevede la costruzione di una nuova rotonda lungo la Strada statale 2. L’obiettivo è migliorare il flusso del traffico e ridurre gli incidenti in questa zona. La speranza è che questa modifica porti benefici concreti per chi percorre quella strada ogni giorno.

Comune e Anas hanno sottoscritto il protocollo d'intesa per la realizzazione della rotonda al chilometro 65,900 della strada statale Una nuova rotatoria sulla Cassia sud. A Vetralla, più precisamente davanti al cimitero in località Cura. "Consentirà - afferma Anas - di disciplinare in modo più efficace i flussi veicolari, favorendo una maggiore fluidità del traffico e una significativa riduzione del rischio di incidentalità". Anas ha sottoscritto con il Comune di Vetralla un protocollo d'intesa finalizzato alla realizzazione della nuova rotatoria al chilometro 65,900 della strada statale 2 Via Cassia.

