Caso Pucci Bocchino attacca la sinistra ma inciampa | confonde Biagi con Montanelli e Travaglio lo corregge in diretta su La7
Questa mattina a Otto e mezzo su La7, Marco Travaglio e Italo Bocchino hanno discusso del caso Pucci e Petrecca in Rai. Bocchino ha attaccato la sinistra, ma ha commesso un grosso errore: ha confuso Biagi con Montanelli e Travaglio gli ha subito corretto in diretta. La discussione si è fatta accesa, con battute e chiarimenti tra i due ospiti.
Botta e risposta a Otto e mezzo (La7) tra il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e l’ex parlamentare del Pdl, Italo Bocchino, sul caso Pucci e Petrecca in Rai. Il direttore editoriale del Secolo d’Italia difende a spada tratta l’intervento a gamba tesa della premier Giorgia Meloni e del presidente del Senato Ignazio La Russa: “ Non sono intervenuti per occuparsi di un comico, ma per criticare una censura “. Insorge immediatamente la conduttrice Lilli Gruber: “Ma dove è stata la censura? Non mi dire censura perché non c’è stata. Pucci ha deciso autonomamente di ritirarsi e di declinare l’invito per Sanremo “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
