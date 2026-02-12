Caso Pucci Bocchino attacca la sinistra ma inciampa | confonde Biagi con Montanelli e Travaglio lo corregge in diretta su La7

Questa mattina a Otto e mezzo su La7, Marco Travaglio e Italo Bocchino hanno discusso del caso Pucci e Petrecca in Rai. Bocchino ha attaccato la sinistra, ma ha commesso un grosso errore: ha confuso Biagi con Montanelli e Travaglio gli ha subito corretto in diretta. La discussione si è fatta accesa, con battute e chiarimenti tra i due ospiti.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.