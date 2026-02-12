La notizia di accessi fuori orario al sistema del CUP di Taranto fa salire la tensione. Una commissione dell’ASL ha scoperto prenotazioni fatte di notte o all’alba, al di fuori degli orari previsti. Per il deputato di Fratelli d’Italia Vietri, queste irregolarità sono un chiaro segnale di clientelismo e liste d’attesa alterate. La scoperta alimenta le polemiche e solleva dubbi sulla gestione delle prenotazioni sanitarie in città.

Tarantini Time Quotidiano “La notizia che una Commissione ispettiva dell’ASL di Taranto ha accertato accessi al sistema del CUP che gestisce le prenotazioni, fuori dagli orari di ufficio, nottetempo o all’alba, non può che indignare e porre diversi interrogativi. Indigna perché, quando tutti i cittadini lamentano tempi biblici per una visita o un esame, quando in tanti sono persino costretti a rinunciare alle cure perché non possono permettersi una visita privata a pagamento, si apprende che la Commissione della Asl avrebbe rilevato che operatori del Cup avrebbero effettuato accessi dal loro pc al sistema di gestione delle prenotazioni per alterare le liste d’attesa, creando ‘corsie preferenziali’ per ‘amici’ e ‘amici degli amici’! “Naturalmente il mio auspicio è che la Procura faccia piena luce su quanto accaduto punendo eventuali illeciti e liberando dal sospetto i tanti lavoratori che invece hanno sempre operato nella legalità. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Caso Cup, Vietri (FdI): “Liste d’attesa alterate sarebbero prova di clientelismo”

Un cittadino di Castorano, Pietro Angelini, denuncia le lunghe liste d’attesa bloccate e le difficoltà nel ricevere prestazioni sanitarie pubbliche.

Il deputato di Fratelli d’Italia, Marcello, chiede di intervenire subito sulle liste d’attesa per l’impianto di valvole aortiche.

