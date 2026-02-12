Casertana-Crotone i pitagorici smentiscono un episodio di razzismo al Pinto

Durante la partita tra Casertana e Crotone, un episodio di presunto razzismo ha fatto discutere. I tifosi e i giocatori hanno raccontato di insulti e comportamenti offensivi rivolti a un calciatore ospite, ma la società del Crotone smentisce ogni accusa. La partita, terminata 2-2, si è conclusa senza ulteriori incidenti, ma il tema resta caldo nel mondo del calcio italiano.

Un presunto caso di razzismo si sarebbe verificato durante Casertana-Crotone, 26esimo turno di campionato terminata 2-2. All'atto di lasciare il terreno di gioco a venti minuti dal termine per la sostituazione, il calciatore di casa Yayah Kallon sarebbe stato apostrofato con insulti di natura razzista provenienti dalla panchina del Crotone, anche se potrebbe trattarsi solo di un malinteso. In merito il Crotone ha diffuso un comunicato per spiegare la sua posizione. "Il Football Club Crotone – si legge nella nota – in merito al presunto episodio di discriminazione razziale attribuito a un proprio tesserato e che si sarebbe verificato durante la gara disputata ieri allo Stadio Alberto Pinto contro la Casertana, intende smentire con assoluta fermezza qualsiasi ricostruzione in tal senso, ritenendo piuttosto che quanto riportato possa essere frutto di un fraintendimento da parte del diretto interessato, circostanza peraltro supportata dal fatto che nei pressi del punto in cui si sarebbe verificato l'episodio era presente il quarto ufficiale di gara, il quale, in caso di reale offesa, sarebbe intervenuto immediatamente segnalando l'accaduto e determinando l'adozione di un provvedimento disciplinare diretto sul campo.

