Caserma dei carabinieri più ordinata funzionale e accogliente

La Caserma dei Carabinieri di Altopascio è stata riqualificata, migliorando gli spazi e l’accoglienza. Ora è più ordinata, funzionale e pronta a offrire servizi più efficienti ai cittadini. L’intervento, realizzato con investimenti dedicati, punta a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nel territorio.

Altopascio: Riqualificata la Caserma dei Carabinieri, un Investimento per la Sicurezza e i Servizi al Cittadino. È stato completato il primo lotto dei lavori di riqualificazione della caserma dei carabinieri di Altopascio, in Toscana. L'intervento, interamente finanziato dal Comune con 250mila euro, mira a migliorare funzionalità, accoglienza e sicurezza degli spazi dedicati ai militari e all'utenza, potenziando il servizio offerto alla comunità. Un Polo Operativo Rinnovato: Dalla Funzionalità all'Accoglienza. La caserma, situata in via Fratelli Rosselli, rappresenta un punto di riferimento cruciale per la sicurezza di Altopascio e dei comuni limitrofi.

