Casco non conforme | atleta ucraino squalificato alle Olimpiadi cosa è successo

Anche se non si tratta di doping, è arrivata un’altra squalifica alle Olimpiadi di Milano-Cortina: l’atleta ucraino di skeleton Vladylsav Heraskevych, non potrà più gareggiare per la decisione di indossare una casco non in linea con le linee guida “ sull'espressione visiva degli atleti ". La nota della Federazione. Il 27enne di Kiev, infatti, ha scelto di gareggiare con un casco particolare che ricorda i colleghi che hanno perso la vita nell’attacco russo in Ucraina ma la giuria della Federazione Internazionale di Bob e Skeleton (Ibsf) ha spiegato che questo casco " non è conforme al regolamento ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

