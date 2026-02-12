Casco non conforme | atleta ucraino squalificato alle Olimpiadi cosa è successo
Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, un atleta ucraino di skeleton, Vladylsav Heraskevych, è stato squalificato. La decisione arriva perché ha indossato un casco che non rispetta le linee guida visive stabilite dagli organizzatori. Non si tratta di doping, ma comunque il regolamento è stato rigido e l’atleta non potrà più partecipare alle gare.
Anche se non si tratta di doping, è arrivata un’altra squalifica alle Olimpiadi di Milano-Cortina: l’atleta ucraino di skeleton Vladylsav Heraskevych, non potrà più gareggiare per la decisione di indossare una casco non in linea con le linee guida “ sull'espressione visiva degli atleti ". La nota della Federazione. Il 27enne di Kiev, infatti, ha scelto di gareggiare con un casco particolare che ricorda i colleghi che hanno perso la vita nell’attacco russo in Ucraina ma la giuria della Federazione Internazionale di Bob e Skeleton (Ibsf) ha spiegato che questo casco " non è conforme al regolamento ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Casco vietato, l’atleta ucraino Heraskevych squalificato dalle Olimpiadi
L’atleta ucraino Vladyslav Heraskevych è stato squalificato poco prima di gareggiare alle Olimpiadi di Milano Cortina.
Olimpiadi, squalificato Heraskevyc l’atleta ucraino col casco dedicato agli atleti ucraini uccisi in guerra
L’atleta ucraino Vladyslav Heraskevych è stato squalificato a sorpresa durante le Olimpiadi.
L'Ucraino Heraskevych squalificato per il casco con gli atleti morti in guerra: rabbia sui socialL'ucraino Heraskevych è stato squalificato per non aver voluto rinunciare a indossare il casco con gli atleti ucraini morti in guerra, e questa stamattina non sarà in gara. La decisione è stata presa ... corrieredellosport.it
Skeleton, Heraskevych escluso dalla gara olimpica: ritirato l’accreditamento per il casco con gli atleti ucraini morti in guerraIl provvedimento è stato adottato dalla giuria della Federazione Internazionale di Bob e Skeleton (Ibsf), che ha segnalato l’irregolarità dell’equipaggiamento. A seguito di questa valutazione, il ... laprovinciadivarese.it
‘IL CASCO CON I VOLTI DEGLI UCRAINI CADUTI IN GUERRA NON E’ CONFORME AL REGOLAMENTO’-SQUALIFICA PER x.com
