CasaPound condannata per riorganizzazione Ma la sentenza smentisce giornali e politici

La sentenza del Tribunale di Bari che ha condannato CasaPound per riorganizzazione è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Tuttavia, nei fatti, la stessa sentenza smentisce le interpretazioni fornite da molti giornali e politici, che hanno subito usato la decisione come un’arma politica. In poche ore, si sono moltiplicate le polemiche, ma i dettagli della sentenza mostrano un quadro diverso da quello dipinto in fretta sui media.

Roma, 12 feb – La sentenza del Tribunale di Bari del 12 febbraio 2026 è già diventata, nel giro di poche ore, l’ennesimo pretesto per un attacco politico orchestrato a mezzo stampa. “ Condannati per riorganizzazione del partito fascista ”, titolano diversi quotidiani nazionali. Ma basta leggere il dispositivo per capire che quella formula, rilanciata in modo uniforme e senza verificare, non corrisponde al contenuto della decisione. Il dispositivo firmato dal presidente del collegio, dott. Ambrogio Marrone, parla chiaro. Gli imputati vengono dichiarati colpevoli dei reati ascritti ai capi 1 e 2 dell’imputazione, con esclusione dell’aggravante della premeditazione, e viene applicata la pena accessoria prevista dall’articolo 5, ultimo comma, della legge 20 giugno 1952 n. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - CasaPound «condannata per riorganizzazione». Ma la sentenza smentisce giornali e politici Approfondimenti su CasaPound Condanna CasaPound condannata per riorganizzazione fascista: l’opposizione chiede lo scioglimento e un intervento del governo. CasaPound è stata condannata a Bari per aver cercato di riorganizzare il movimento neofascista. Processo CasaPound a Bari, 12 condanne per riorganizzazione del partito fascista. Prima sentenza in Italia che riconosce la violazione della legge Scelba Il Tribunale di Bari ha emesso una sentenza storica. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su CasaPound Condanna Argomenti discussi: Militanti CasaPound a processo per neofascismo, domani sentenza a Bari; Maria Rosaria Boccia a processo per stalking e lesioni all'ex ministro Sangiuliano; Via libera al ddl Immigrazione: cosa prevede il testo approvato dal Consiglio dei ministri; Epstein files, c’è anche Salvini. Bannon: Sono concentrato a raccogliere fondi per la Lega. Processo CasaPound a Bari, 12 condanne per riorganizzazione del partito fascista. Prima sentenza in Italia che riconosce la violazione della legge ScelbaSette di loro condannati anche per lesioni. Il processo riguarda l’aggressione nel quartiere Libertà di Bari di alcuni manifestanti antifascisti ... quotidiano.net Condanna storica per Casapound: 12 militanti colpevoli per riorganizzazione del partito fascistaDodici militanti di CasaPound sono stati condannati a Bari per riorganizzazione del partito fascista e aggressione squadrista, in una sentenza ... fanpage.it Casapound è stata condannata in primo grado dal Tribunale di Bari per riorganizzazione del Partito fascista. Lasciatemelo dire: finalmente. Sono anni che combattiamo (noi, a differenza loro, pacificamente) affinché Casapound venga isolata, messa in un ang - facebook.com facebook Capisco il fastidio per il sostegno al "sì" dei fascisti di #CasaPound, ma votare come una condannata per peculato, uno che si veste da nazista, un condannato per diffamazione aggravata dall'odio razziale ed un'accusata di "truffa aggravata" ai danni dell'Inps, x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.