La sentenza di Bari che condanna 12 militanti di CasaPound per riorganizzazione del partito fascista riaccende le polemiche. Il leader di Casapound chiede con fermezza di sciogliere l’organizzazione e sgomberare l’immobile occupato a Roma, criticando il governo per il suo atteggiamento troppo morbido. La questione diventa ancora più urgente, secondo lui, dopo questa condanna che smaschera la presenza ancora attiva del gruppo.

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "La sentenza di Bari, che condanna 12 militanti di CasaPound per riorganizzazione del disciolto partito fascista, è la conferma, e non ce ne era bisogno, che è necessario e urgente sciogliere quella organizzazione e sgomberare lo stabile occupato a Roma". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia. "Non ci sono più scuse per il governo: invece di riempirsi la bocca della parola sicurezza Giorgia Meloni agisca e abbia il coraggio di fare quello che invochiamo da sempre: la sciolga. La sentenza barese fa chiarezza sulla natura dell'organizzazione neofascista. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Casapound: Boccia, 'quando viene sciolta? Basta doppiopesismo del governo'

La premier Meloni torna a parlare del caso Pucci e si rivolge alle polemiche sui social.

Argomenti discussi: CasaPound, cronisti fermati e identificati dalla polizia davanti alla sede (occupata). Boccia (Pd): Questo governo li protegge; Boccia: Difendere lo Stato? Noi ci siamo. Ma il governo usa la sicurezza per non parlare dei salari in calo.

Cronisti fermati e identificati dalla polizia davanti alla sede (occupata). Boccia (Pd): «Questo governo protegge CasaPound»Gli agenti sono arrivati in via Napoleone III e hanno chiesto i documenti alla troupe di Cartabianca. E scoppia la polemica, il senatore dem: «Altro che sicurezza: doppio standard inaccettabile per un ... msn.com

Militanti di CasaPound condannati per riorganizzazione del partito fascistaIl Tribunale di Bari ha condannato dodici militati di CasaPound per riorganizzazione del partito fascista e per manifestazione fascista. È la prima volta che CasaPound viene riconosciuta ufficialmente ... it.euronews.com

Cronisti identificati dalla polizia davanti alla sede (occupata). Boccia (Pd): «Questo governo protegge CasaPound» x.com

L'appuntamento è organizzato dal Comitato Remigrazione e Riconquista, nato come iniziativa congiunta di CasaPound Italia, Rete dei Patrioti, Vfs e Brescia ai Bresciani facebook