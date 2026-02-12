CasaPound 12 condanne a neo fascisti

Il Tribunale di Bari ha condannato 12 militanti di CasaPound per aver riorganizzato un partito fascista sciolto in passato. Le condanne arrivano dopo un procedimento che ha accertato la loro partecipazione a manifestazioni fasciste e alla riorganizzazione del movimento. I giudici hanno deciso che i reati contestati meritano una pena di cinque anni di reclusione.

11.00 Il Tribunale di Bari ha condannato 12 militanti baresi di CasaPound per reati di riorganizzazione del disciolto partito fascista e manifestazione fascista Diritti politici privati per 5 anni. Sette di loro condannati anche per lesioni. Un anno e 6 mesi di carcere a 5 di loro, e 2 anni e 6 mesi a gli altri 7. Il processo riguarda l'aggressione del 21 settembre 2018 nel quartiere Libertà di Bari contro manifestanti antifascisti di ritorno da un corteo organizzato 8 giorni dopo la visita dell' allora ministro dell'Interno Salvini.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Approfondimenti su CasaPound Italia Casapound, 12 condanne a Bari per riorganizzazione del partito fascista Il Tribunale di Bari ha condannato 12 militanti di CasaPound per aver riorganizzato il partito fascista e aver partecipato a manifestazioni fasciste. Processo CasaPound: 12 condanne per l'aggressione del 2018 al Libertà Il Tribunale di Bari ha condannato 12 militanti di CasaPound per l’aggressione del 2018 al Libertà. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su CasaPound Italia Argomenti discussi: Militanti CasaPound a processo per neofascismo, giovedì 12 la sentenza a Bari; Olimpiadi 2026 in diretta. Slittino d’oro, l’Italia trionfa nei due doppi; Diciassette militanti di CasaPound Accusati di Neofascismo a Bari: oggi sentenza. Processo CasaPound a Bari, 12 condanne per riorganizzazione del partito fascista. Prima sentenza in Italia che riconosce la violazione della legge ScelbaSette di loro condannati anche per lesioni. Il processo riguarda l’aggressione nel quartiere Libertà di Bari di alcuni manifestanti antifascisti ... quotidiano.net Processo a CasaPound, 12 condanne per riorganizzazione del partito fascistaIl processo riguarda l'aggressione del 21 settembre 2018 nel quartiere Libertà di Bari ai danni di alcuni manifestanti antifascisti ... rainews.it Casapound, dodici condanne per il reato di riorganizzazione del partito fascista x.com Militanti CasaPound a processo per neofascismo, domani sentenza a Bari. 17 a Bari accusati di riorganizzazione partito fascista, primo processo in Italia #ANSA - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.