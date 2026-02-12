Casa Sanremo Live Box | al Palafiori anche la messinese Monica Laganà

Questa sera Monica Laganà, la cantante messinese, si esibirà a Casa Sanremo Live Box. L’evento si svolge al Palafiori, nel cuore del Festival della Canzone Italiana. La cantante, conosciuta nella scena locale, prenderà parte a una delle tappe più attese del festival.

Ci sarà anche la cantante messinese Monica Laganà a Casa Sanremo Live Box cuore pulsante del Festival della Canzone Italiana. Monica Laganà ha già pubblicato diversi brani singoli come “L’età che conta”, “Il mio sogno”, “Telefonami” e “ Corri verso me”. “Sanremo è il sogno di ogni cantante. Partecipare a questo evento così importante è una grande emozione e mi rende orgogliosa ed entusiasta-sostiene Monica Laganà e continua- E’ una grande soddisfazione per me, tutto il mio team di lavoro che ha creduto e crede ancora oggi nel mio progetto e soprattutto per tutti coloro i quali che da sempre mi sostengono e mi apprezzano.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Man mano che il Festival di Sanremo si avvicina, i dipendenti degli uffici demografici del Palafiori si preparano a un periodo intenso.

L'edizione del 1990 del Festival di Sanremo si distingue subito per alcune novità sorprendenti.

