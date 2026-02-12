Casa Rossa di Gabicce Monte | appello al Presidente Mattarella per salvare un simbolo storico e culturale del borgo

La Casa Rossa di Gabicce Monte rischia di essere dimenticata. Gli abitanti del borgo lanciano l’appello al Presidente Mattarella, chiedendo di intervenire prima che sia troppo tardi. La storica casa rossa rappresenta un pezzo di identità locale, ma ora si trova in condizioni di degrado avanzato. La comunità si mobilita per salvarla, consapevole che perdere questo simbolo significherebbe perdere un pezzo di storia. La battaglia si fa sentire forte sulla collina, con l’obiettivo di attirare l’attenzione su una questione che riguarda

Casa Rossa, un grido d’allarme dalla collina: la battaglia per il cuore di Gabicce Monte arriva al Presidente Mattarella. Gabicce Monte (Pesaro Urbino), 12 febbraio 2026 – Una battaglia civica per la salvaguardia della memoria e dell’identità locale ha raggiunto il vertice dello Stato. La comunità di Gabicce Monte ha coinvolto direttamente il Presidente della, Sergio Mattarella, nella vicenda dell’ex scuola elementare, conosciuta come Casa Rossa, un edificio storico a rischio di alienazione e che rappresenta un simbolo per l’intero borgo. Dall’autunno 2024, una comunità in movimento. La vicenda ha preso forma nell’autunno del 2024, quando l’amministrazione comunale di Gabicce Monte ha manifestato l’intenzione di mettere in vendita l’immobile.🔗 Leggi su Ameve.eu

La battaglia per salvare l’ex scuola di Gabicce Monte arriva fino al presidente Mattarella.

