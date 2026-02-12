Il Museo dell’Amore ha aperto le sue porte con una mostra di cartoline da tutto il mondo. Centinaia di persone hanno inviato le loro immagini, tutte con un messaggio d’amore. Sono arrivati 532 biglietti da paesi diversi, ciascuno con un pensiero personale sulla passione più universale. La particolarità? Non ci sono premi in palio. L’obiettivo è solo condividere emozioni e ricordi legati a un tema che da sempre ispira artisti e scrittori. La mostra si propone di mettere in luce come l’amore si manifesti in modi diversi

Il museo in questione è il Museo dell’Amore, che ha organizzato un concorso senza premi per il quale sono arrivate 532 cartoline da parte di persone che avevano ancora qualcosa da dire su un tema che ha ispirato, dall’alba dei tempi, qualsiasi forma d’arte e letteratura: l’amore. "L’amore ’puro’ – spiega Roberto Casati, organizzatore del concorso nonché fondatore, insieme alla moglie Elisa Mantellassi, scomparsa da qualche anno, del museo che raccoglie opere degli stessi coniugi Casati e collaborazioni con altri artisti – non quello più ’fisico’. Ci ha sorpreso quanti abbiano voluto dare un contributo sul tema: persone di 38 nazioni, dai 14 ai 98 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cartoline da tutto il mondo. Così si celebra l’Amore

Approfondimenti su Museo dell Amore

San Valentino si celebra con emozioni semplici e momenti da vivere insieme.

Poste Italiane lancia anche quest’anno le sue cartoline di San Valentino.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Multi SubEx-Commander Now Janitor Kicked Out By Family, Saves Girl Whose Mom Is CEO!

Ultime notizie su Museo dell Amore

Argomenti discussi: Cartoline da tutto il mondo. Così si celebra l’Amore; Andrea Barbato, le cartoline da un giornalismo pacato e coraggioso; Cento anni di Cortina e dei primi italiani in settanta cartoline; Monteroni di Lecce, villa di Ville. Un viaggio attraverso le cartoline.

Cartoline dall’Italia, le vendite calano ma c’è ancora chi le compra e le regalaTra souvenir, nostalgia e comunicazione lenta, le cartoline resistono al declino digitale in Italia e in Europa, trasformandosi da messaggi di viaggio a oggetti culturali e di memoria ... ilsole24ore.com

Cartoline dal fronte (di guerra e miseria). Così Gheddo raccontava l'umanitàero bambina, e quando a casa arrivavano le cartoline di padre Piero era per me una festa. Le ricordo con immagini coloratissime, gioiose, sempre nuove, sempre provenienti da Paesi diversi e lontani. avvenire.it

SPAGNA RACCOLTA TEMATICA COSTUMI DI SPAGNA, le serie nuove e le serie su cartoline maximum, lotto di difficile reperibilità, il tutto montato su fogli trasparenti con cartella , la raccolta viene proposta in asta con prezzo di partenza di euro 20,0 - facebook.com facebook