Carta del docente abusi sul bonus 500 euro e nuovi vincoli sugli acquisti

Nel question time del 6 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, Andrea Carlino ha intervistato Walter Miceli dell’ANIEF. Si è parlato dei problemi legati agli abusi sul bonus di 500 euro e dei nuovi limiti per gli acquisti con la carta del docente. Molti insegnanti segnalano difficoltà nel rispettare i nuovi vincoli, mentre le polemiche sul corretto uso del bonus continuano a crescere.

Nel question time del 6 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Walter Miceli, avvocato e collaboratore del sindacato ANIEF, è stato analizzato il dibattito sull'utilizzo della Carta del docente. Il confronto si è focalizzato in particolare sulla necessità di introdurre nuovi vincoli a fronte delle critiche sugli usi ritenuti non coerenti dello strumento.

