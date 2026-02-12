Carri ballerine brasiliani e 1000 kg di fuochi d' artificio | è il Carnevale di Arienzo

La quinta edizione del Carnevale di Arienzo si terrà il 17 febbraio. Carri colorati, ballerine brasiliane e 1000 kg di fuochi d'artificio renderanno la festa uno spettacolo da non perdere. Le strade del paese si trasformeranno in un tripudio di luci e allegria, con decorazioni a tema e tanta musica. La comunità si prepara a vivere una giornata di festa, tra sfilate e momenti di spettacolo per grandi e piccini.

Tutto pronto per la quinta edizione del "Carnevale di Arienzo": in programma il 17 febbraio uno scenografico spettacolo a cielo aperto lungo tutte le strade del territorio, decorate con luminarie a tema. Il calendario degli eventi, con i dettagli dei festeggiamenti, è stato stilato dal sindaco Giuseppe Guida e dall'Amministrazione Comunale, in collaborazione con Pro Loco, Sangue Roscianese, Associazione L'Arca e Nando's World Animation. Si entrerà direttamente nel vivo con la manifestazione del martedì grasso, in cui sfileranno 13 carri allegorici, con fedeli riproduzioni di cartoni e personaggi televisivi, lunghi oltre 16 metri.

