Carrello pieno di caffè per 1.150 euro | fermato alle casse chiuse del Bennet di Tavernola

Un uomo ha cercato di uscire dal supermercato Bennet di Tavernola con un carrello pieno di caffè per un valore di circa 1150 euro. Ha afferrato molti pacchi di caffè macinato e ha tentato di passare da una cassa chiusa, che non era presidiata. La scena è stata notata dai dipendenti, che hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno fermato il ladro e sequestrato la merce.

Ha riempito un intero carrello di pacchi di caffè macinato per un valore complessivo di 1150 euro e ha cercato di uscire passando da una cassa chiusa e incustodita. Il tentativo però è stato bloccato prima che potesse allontanarsi dall'ipermercato Bennet di Tavernola. Nel pomeriggio di ieri la polizia di Stato di Como ha arrestato per furto aggravato un 38enne rumeno, senza fissa dimora e con precedenti specifici. L'allarme è scattato intorno all'una e mezza, quando il personale di vigilanza del punto vendita ha contattato il 112 segnalando di aver fermato un uomo con merce appena sottratta. Giunti sul posto, gli agenti hanno preso in consegna il 38enne, in possesso di documenti rumeni e che avrebbe dichiarato di non avere una dimora sul territorio italiano.

