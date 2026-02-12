Carrarese | quattordici sfide cruciali per la salvezza in Serie B Scopri di più!

La Carrarese si prepara a giocare quattordici partite decisive per evitare la retrocessione in Serie B. La squadra ha bisogno di punti fin da subito e il primo match è già alle porte. I tifosi sono in ansia, ma credono ancora nella salvezza. La strada è lunga e difficile, ma i giocatori sanno che ogni gara può fare la differenza.

La Carrarese e la Lotta per la Permanenza nella Serie B. CARRARA – La stagione della Carrarese entra nella sua fase cruciale con quattordici giornate ancora da giocare. Il margine d'errore si è ridotto, e la pressione aumenta; ogni punto è fondamentale nella corsa alla permanenza in Serie B. Il calendario, fitto di scontri diretti e sfide contro avversari con obiettivi diversi, richiede un mix di equilibrio, continuità e sangue freddo. Il primo impegno è una trasferta complicata contro il Modena FC il 14 febbraio, che metterà subito alla prova la solidità mentale del gruppo.

Oggi, 11 gennaio, si disputano quattro partite della 20ª giornata di Serie A, con incontri che potrebbero avere un impatto importante sulla classifica, sia per la lotta al titolo che per la salvezza.

La partita tra Carrarese e Südtirol si è chiusa in pareggio senza reti, lasciando i tifosi con l’amaro in bocca.

