Questa notte il Carpi affronta la capolista in una partita di grande importanza. L’ultima volta che Matteo Cortesi è sceso in campo al

L’ultima volta che Matteo Cortesi ha calcato il "Cabassi" lo scorso 20 dicembre il suo Carpi sfidava il Guidonia per prendersi il 4° posto in solitaria. Cinquantatre giorni dopo alle 20,30 l’ex capitano torna da avversario con la maglia della capolista Arezzo che sta dominando (+7 sul Ravenna e 5 vittorie nelle ultime 6 gare) e trova i suoi ex compagni nel pieno di una crisi di risultati (9 gare senza vittoria) e di gol (uno solo nelle ultime 6) mai vissuta in questo anno e mezzo di C. Per questo Carpi-Arezzo di stasera si annuncia infuocata. "Incontriamo una squadra che sta facendo un percorso netto – dice mister Cassani – è una schiacciasassi, contro cui dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo per provare a prendere punti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carpi, notte di gala contro la capolista

