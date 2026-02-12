Andrea Scanzi si scaglia contro gli italiani che lo criticano. L’autore, sempre pungente, definisce “ignoranti” coloro che accusano Albanese e Ranucci, suoi amici, e si lamenta di dover spiegare ancora certe cose. Lui si presenta con il tono di un giornalista british, usando termini sofisticati per uscire dalle polemiche. Sono ormai giorni che le polemiche sui social non si placano.

Sempre moderato nei suoi post, Andrea Scanzi si veste da giornalista british e fa uso di termini oxfordiani (si fa per dire) per definire chi accusa Francesca Albanese, che ovviamente sarebbe stata equivocata, e Sigfrido Ranucci, suoi amici di veleni. “Ignoranti”, gli italiani, il 97% dei quali (lui è nel 3% ovviamente) non conosce l’inglese e dunque non ha ben compreso le parole di Francesca Albanese contro Israele, francesi compresi e da oggi, tedeschi compresi. Lui, invece, che parla inglese, ha capito c he la delegata Onu per la Palestina, che “sta subendo l’ennesima macellazione mediatica “, non voleva parlare male degli ebrei e non dovrebbe dimettersi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Carogne”, “cloache”. Scanzi è schifato dagli italiani “ignoranti” e da chi accusa Albanese e Ranucci…

Approfondimenti su Scanzi Italiani

Un sondaggio rivela che in Italia molti ignorano o disprezzano l’eroina pro-Palestina, inclusi anche i sostenitori più accesi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Scanzi Italiani

Scanzi attacca Sallusti su Gaza: 'Parla di guerra, è un genocidio', la replica: 'Patetico'La puntata del 7 ottobre di È sempre Cartabianca era dedicata a diversi argomenti di stretta attualità, tra cui il dramma di Gaza. Scanzi ha portato il suo consueto punto di vista critico e ... it.blastingnews.com

Scanzi e i culi di pietra frustrati. Le scuse al Fatto Quotidiano: cosa è successoClima teso al Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi getta acqua sul fuoco. La sua intervista a Stasera c’è Cattelan avrebbe fatto storcere il naso alla redazione del quotidiano diretto da Marco Travaglio. ilgiornale.it