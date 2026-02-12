Carnevale su Caronte & Tourist | si fa festa a bordo della nave Telepass

Domenica 15 febbraio, a partire dalle 10 del mattino, i passeggeri della nave Telepass di Caronte & Tourist si preparano a vivere un Carnevale diverso dal solito. A bordo si svolge “Carnevale in Nave”, una festa in maschera pensata soprattutto per i bambini. Tra maschere, musica e giochi, i più piccoli si divertono mentre la nave attraversa lo Stretto di Messina. Un modo per rendere speciale una giornata di viaggio e portare un po’ di allegria tra le onde.

In vista dello sciopero generale di venerdì 12 dicembre proclamato da Cgil contro la Legge di bilancio, il gruppo Caronte & Tourist ha predisposto servizi minimi nello Stretto per garantire la mobilità durante le ventiquattro ore di astensione dal lavoro.

