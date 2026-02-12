Carnevale salernitano 2026 | un mese di festeggiamenti tra sfilate folklore e nuove iniziative in tutta la provincia

Quest'anno, il Carnevale a Salerno promette di essere tra i più vivaci degli ultimi tempi. Per un mese, sfilate, maschere e folklore riempiranno le strade della provincia, con eventi pensati per coinvolgere grandi e piccini. La città si prepara a una festa lunga e colorata, con anche alcune novità che puntano a rendere ancora più speciale questa edizione.

Questo fine settimana, il Carnevale di Marca anima la provincia con sette sfilate.

Il Carnevale Pontino 2026 si svolgerà nella provincia di Latina, offrendo tradizionali sfilate di carri e momenti di festa.

