Carnevale Oggionese 2026

Domenica 15 febbraio, Oggiono si prepara a tornare con il suo Carnevale. La 59ª edizione della festa riempirà le strade del paese di carri, musica e tanta allegria. Sono attese molte persone, pronte a divertirsi e a vivere un momento di festa tradizionale. La città si anima con carri decorati e maschere, mentre gruppi di volontari organizzano l’evento per una giornata di puro divertimento.

Torna uno degli appuntamenti più sentiti nella nostra provincia, ovvero il Carnevale di Oggiono. La 59^ edizione della grande kermesse è in programma domenica 15 febbraio lungo le strade del comune brianzolo, che come consuetudine si riempiranno di colori, musica e allegria. Sono aperte le iscrizioni da parte degli organizzatori, la Pro loco Oggiono, per gruppi mascherati (oltre 15 partecipanti) e gli immancabili carri allegorici. Chiunque fosse interessato a partecipare con un'idea originale, o comunque a divertirsi, potrà inviare la propria iscrizione a [email protected]. In caso di maltempo, informa la Pro loco, la manifestazione verrà annullata.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Approfondimenti su Carnevale Oggionese

Il Carnevale Mugellano 2026 si presenta come una storica tradizione che, giunta ormai alla sua 313ª edizione, continua a rappresentare un momento importante per la comunità del Mugello.

Il Carnevale Caprolatto 2026 si terrà a Caprarola, dal 8 febbraio.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Carnevale di Follonica 2026

Ultime notizie su Carnevale Oggionese

Argomenti discussi: Carnevalone 2026, svelati i nomi di Re Resegone e Regina Grigna; Il Nabuzardan 2026, torna a Mantova il Carnevale per le famiglie.

Carnevale di Acireale 2026: programma, come arrivare e dove parcheggiareCarnevale di Acireale; Dal 12 al 17 febbraio 2026 carri allegorici, Carnival Circus, grandi eventi animano Acireale: programma, storia, biglietti, come arrivare ... catania.liveuniversity.it

Carnevale 2026: tutti gli eventi da giovedì a martedì grasso e i consigliCosa fare per carnevale 2026 e quali sono gli eventi a cui partecipare da giovedì a martedì grasso? Ecco l'elenco e alcuni consigli utili ... meteo.it

Manca solo 1 settimana al 59° Carnevale Oggionese! Un appuntamento da non perdere! Ricordiamo che per tutta la durata della manifestazione, nell’area fiera di via Kennedy, sarà attivo un gustoso punto ristoro e qui si svolgeranno anche le pr - facebook.com facebook